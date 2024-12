Atalanta Real Madrid, Ademola Lookman: «Una sfida ulteriore per noi. Con Gasperini mi sento migliorato in queste cose»

Le parole in conferenza stampa di Ademola Lookman prima della sfida tra la sua Atalanta e il Real Madrid tra le mura amiche

Ecco le parole in conferenza stampa di Ademola Lookman prima in vista della sfida tra la sua Atalanta e il Real Madrid.

LE PAROLE – «Sarà una partita molto difficile domani per noi, saremo molto concentrati su come impostare la partita. Domani sarà una sfida ulteriore per noi, quello che abbiamo fatto in passato appartiene al passato, domani avremo modo di dare il nostro meglio.Penso che dal primo momento in cui sono arrivato il mister mi ha sempre detto cosa voleva da me, mi ha parlato chiaramente, mi ha detto di concentrarmi sulle mie qualità e metterle a disposizione della squadra. Negli ultimi due anni ho provato a migliorare il mio gioco, la città di Bergamo mi ha dato tanto, mi aiuta a concentrarmi su cosa devo fare. Credo che insieme abbiamo dimostrato molto, siamo cresciuti come una squadra. Penso che ognuno di noi sia cresciuto tanto, il livello diverso, sia nelle gambe che nella mente. Come squadra ognuno lavora per il compagno, nella finale di Europa League si è visto chiaramente, il livello che abbiamo fatto vedere. Ma questa è una stagione diversa»