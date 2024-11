Lookman, una freddezza da fuoriclasse. I numeri tra tiri in porta e goal segnati con l’Atalanta

Lookman e la sua crescita parlando di freddezza in area di rigore. Con l’Atalanta aumentata la sua media. I numeri sul rapporto tiri in porta/goal

Ademola Lookman è uno degli attaccanti qualitativamente più forti della Serie A. Con l’Atalanta in questa stagione ha raggiunto quota 7 goal in campionato, ma la sua crescita sul rapporto tiri in porta/goal è veramente impressionante.

Il rapporto tiri in porta/goal di Ademola Lookman è sempre stato mediamente sullo 0,47 (2022 13 goal su 27 conclusioni; l’anno dopo 11 reti su 24). In questa stagione il numero 11 nerazzurro ha siglato 7 goal su 13 tiri in porta: uno 0,54 dove la metà delle sue conclusioni finisce sempre alle spalle del portiere.