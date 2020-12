Loria: «Roma-Torino? Abisso ha indirizzato la partita con le sue decisioni»

Simone Loria, ex difensore di Roma e Atalanta, ha parlato della direzione di gara di Abisso nella gara tra giallorossi e Torino. Le sue parole

«L’arbitro poteva non ammonire Singo per la seconda volta. Quello non è un fallo da cartellino giallo, specialmente quando sono passati 13 minuti dall’inizio della partita e il giocatore è già stato ammonito. Posso capire se fai un entrata brutta o tiri la maglia, ma così ha indirizzato la partita in un certo modo. Tolto il fatto che le qualità delle due squadre sono totalmente differenti, anche a livello mentale. Il rigore vedendolo in diretta sembrava rigore, poi alla moviola vedi che poteva non darlo. Dzeko inciampa prima o inciampa dopo, quello è difficile. Il VAR decide e bisogna seguire quello che dicono loro. Sembra che l’episodio non è stato neanche preso in causa».