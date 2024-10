Lotito: «Polemiche? Sul mercato ho costruito una buona squadra. Non solo il mago di Arcella»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulla squadra allestita in estate durante la sessione di mercato e sulla lotta Scudetto

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato all'ANSA: di seguito le sue parole sulla squadra e sulla Lotta Scudetto.

PAROLE – «Ho costruito una squadra determinata. Chi vince lo scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella. Ricordate una cosa: il pallone è per tutti, il calcio è per pochi»