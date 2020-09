Lotito: «L’anno scorso ci siamo accontentati. Arriverà qualcos’altro dal mercato» – VIDEO

A margine della presentazione della Lazio femminile, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti

OBIETTIVI – «Bisogna fare il meglio possibile. Poi ovviamente in campionato non giochiamo da soli, ci sono fattori imponderabili. L’anno scorso avevamo una condizione che poteva portare a qualcosa in più, ci siamo accontentati di quello che abbiamo ottenuto. Quest’anno abbiamo fatto tesoro dell’esperienza maturata».

MERCATO – «Stiamo cercando di integrare l’organico con alcuni profili che possono dare un valore aggiunto. Cosa manca? Lo vedremo alla fine del mercato. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Arriverà pure qualcos’altro».

A COSA PUÒ PUNTARE LA LAZIO – «Questo lo dovreste dire voi. Io non vendo sogni ma solide realtà, il mio compito è mettere la squadra nelle condizioni di dare il massimo e fare il meglio. Poi purtroppo sul campo non ci vado io. Penso che la Prima Squadra abbia la possibilità di esprimersi al meglio, poi non so cosa otterranno sul campo».