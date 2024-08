Lotito Lazio, la CONFESSIONE del presidente ha del surreale: MINACCE DI MORTE, cosa è successo

Lotito Lazio, la CONFESSIONE del presidente ha del surreale: MINACCE DI MORTE, la ricostruzione dell’episodio

Claudio Lotito, presidente in carica alla Lazio, sta vivendo un periodo sicuramente non facile. Già da mesi, infatti, sta ricevendo costantemente minacce di morte al telefono. Per questo ha sporto denuncia e la Procura indaga: il clima in casa Lazio a due settimane dall’inizio del campionato non è di certo dei migliori.

PAROLE – «Tutte queste pressioni sono riconducibili a chi vorrebbe farmi vendere la società. Non riesco a telefonare per quante chiamate ricevo».