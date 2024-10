Lotito promette: «Tavares via dalla Lazio? Non lo venderò nemmeno per 70 milioni»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sull’impatto ed il futuro di Nuno Tavares con il club biancoceleste. I dettagli

Claudio Lotito ha parlato a Il Messaggero dell’impatto ed il futuro di Nuno Tavares con la Lazio.

FUTURO NUNO TAVARES ALLA LAZIO – «Già una plusvalenza? Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big sul terzino».

ANALISI SQUADRA – «Io non voglio più i nomi, ma i combattenti. E non c’è solo Nuno, anche gli altri acquisti che abbiamo preso sono forti. Avete visto Gigot. Si parla ancora di innesti a centrocampo a gennaio, ma con Castrovilli e Dele-Bashiru siamo più che al completo, visto che giochiamo con il 4-2-3-1. Io ci metto la faccia e tutti mi attaccano. Hanno contestato la scelta sull’allenatore, i rinforzi, ma ora il cammino della squadra sta smentendo tutti. Da quando sono presidente abbiamo vinto sette trofei, dopo la Juve siamo quelli che hanno vinto di più, la Roma ha sempre veleggiato su posizioni inferiori e da altre parti mi vorrebbero come numero uno. Lo scudetto non lo prometto, ma riporterò la Lazio al vertice. E a metà novembre presenterò in Campidoglio lo studio di pre-fattibilità per il Flaminio».