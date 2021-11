Lotito: «Lazio-Salernitana? Ovviamente tiferò biancocelesti anche se...»

Claudio Lotito ha parlato della vendita della Salernitana e della prossima partita contro i campani

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Città, in vista della ‘sua’ sfida, tra i biancocelesti e il suo ex club, la Salernitana.

LA SALERNITANA – «Non voglio parlare perché è in corso una vendita con modalità stabilite dalla FIGC e io devo continuare a rimanere estraneo alla vicenda, come impongono le regole».

DISPIACERE – «Diciamo che sono dispiaciuto per tante parole che hanno cancellato tutto quello che è stato fatto per la Salernitana che ora, tra l’altro, gioca nel campionato di Serie A. Da giugno non sono più tornato in città. Hanno dimenticato il buono anche molti di quelli che ho messo io alla Salernitana, di certo da tanti è stato scritto il nome di Claudio Lotito sul libello dei cattivi. Ma vado avanti per la mia strada».

LA PARTITA – «Fino a prova contraria sono il presidente della Lazio e, quindi, non c’è dubbio che domenica tiferò per la squadra di cui sono il proprietario nella partita all’Olimpico che giocheremo con la Salernitana. O qualcuno me lo può impedire? Tiferò Lazio. Anche se a me la Salernitana l’hanno portata via…».