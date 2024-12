Lucca: «Abbiamo alzato l’asticella e siamo sulla strada giusta»

Le parole di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, dopo la vittoria ottenuta dai friulani in rimonta in casa della Fiorentina

Lorenzo Lucca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Udinese contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre potenzialità, loro l’hanno sbloccata su rigore ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione. Alla lunga abbiamo avuto in mano il pallino del gioco, però non riuscivamo a renderci pericolosi. Il mister, all’intervallo, ci ha chiesto di alzare ritmo e baricentro e siamo riusciti a ribaltare il risultato mostrando grande compattezza a livello difensivo. Sono tre punti fondamentali, che ci consentono di vivere un Natale molto felice. Ora, però, dobbiamo essere bravi a non abbassare la guardia perchè è necessario vincere la prossima partita casalinga. Parlare d’impresa stasera è riduttivo, quando lavori bene è ovvio che poi raccogli i frutti. Siamo sulla buona strada, rispetto all’anno scorso abbiamo alzato l’asticella».