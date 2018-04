Luis Alberto convocato ai Mondiali con la Spagna? Forse…

Luis Alberto sta convincendo Lopetegui a considerarlo per la prossima Coppa del Mondo

Le prestazioni di Luis Alberto stanno facendo notizia anche in Spagna. Del resto, per quanto la Serie A non sia più la terra dei fenomeni degli anni novanta, essere il primo giocatore ad arrivare in doppia cifra nel nostro campionato in quanto a gol fatti e ad assist ha comunque una certa valenza. Al punto che per il giocatore della Lazio potrebbero addirittura spalancarsi le porte della Nazionale.

Il commissario tecnico delle Furie Rosse, Lopetegui, stando a quanto riportato da As avrebbe inserito Luis Alberto nella rosa di nomi papabili di convocazione ai Mondiali. Decisiva sarà la parte finale di campionato e lo stato di forma del giocatore. Ma se Fiorentina-Lazio rappresenta un’indicazione, Luis Alberto ha già la valigia in mano per la Russia…