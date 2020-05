Luis Alberto e il rapporto con Inzaghi: «Nei momenti difficili ci sta sempre vicino»

Luis Alberto ha raccontato il rapporto che ha con Simone Inzaghi nel corso di una diretta Instagram: le sue parole

INZAGHI – «E’ uno spettacolo, mi dà molto affetto. Quando sono arrivato forse non sapeva neanche come mi chiamassi, ma mi ha sempre trattato bene. Nei momenti difficili mi è sempre vicino, ma non solo a me. Ha un modo di fare molto famigliare. E’ stato calciatore e sa quando il abbiamo bisogno di un po’ più di libertà. Se hai un problema famigliare, ne parli con lui».