Lukaku non sarà in campo neppure nella terza amichevole del Manchester United ma Solskjaer frena sul trasferimento all’Inter

Tre di fila. Dopo aver saltato le prime due amichevoli, Romelu Lukaku mancherà anche contro l’Inter. Ad annunciare ufficialmente l’assenza di Lukaku nella gara di International Champions Cup è stato Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa.

«Non è in forma e non sarà disponibile. Trasferimento all’Inter? Non ho nessuna novità rispetto all’ultima volta che me l’avete chiesto».

Ma c’è di più. Secondo quanto riferisce il cronista britannico Simon Peach, l’attaccante belga non è sceso in campo per la seduta odierna, a differenza di Fred e Darmian che invece sono regolarmente in gruppo dopo i problemi dei giorni passati.