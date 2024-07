Lukaku Napoli, grande novità in arrivo: oggi può essere IL GIORNO DELLA SVOLTA: cosa filtra sull’attaccante belga

Romelu Lukaku vuole giocare di nuovo per il Napoli di Antonio Conte. Come raccontato negli scorsi giorni, infatti, l’attaccante belga sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di riabbracciare il suo ex tecnico.

Come riporta Il Mattino, oggi sarà una giornata cruciale per il buon esito della trattativa. Il Chelsea e il Napoli parleranno direttamente – attraverso un incontro – per sciogliere le riserve sul futuro di Romelu Lukaku.