Lukaku, squadra sorpresa dalle sue parole: c’è il chiarimento e l’Inter non darà multe

L’intervista e il racconto di Lukaku hanno creato imbarazzo ma c’è già stato il chiarimento con club e compagni

Continuano far discutere le parole di Romelu Lukaku durante la diretta Instagram con la moglie di Dries Mertens. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter era sorpresa e irritata dalla leggerezza con cui l’attaccante belga ha analizzato un periodo della stagione in cui qualche compagno di squadra era influenzato. Gonfiando poi il dato e mischiando diversi periodi tra vacanze, riprese del campionato e partite in questione.

Lukaku ha capito il suo errore e si è scusato provando a spiegare le sue ragioni, mostrandosi evidentemente dispiaciuto. La società non sembra orientata a intervenire con un provvedimento disciplinare. Niente multa, solo un richiamo.