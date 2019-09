Lukaku: «Volevo giocare per l’Inter. Conte è stato importante»

Romelu Lukaku parla della scelta di approdare all’Inter. L’attaccante nerazzurro spiega le motivazioni che lo hanno portato alla decisione

Nell’intervista rilasciata a Rolling Stone, Romelu Lukaku parla anche di Inter. Le sue parole.

INTER – «Prima di tutto la mia è una decisione che riguarda lo sport. L’Inter era il club per cui volevo giocare in Italia e il coach è stato un elemento importante nella mia scelta, oltre al fatto che sapevo che la squadra aveva degli ottimi giocatori. Ma anche da un punto di vista familiare è stata una buona scelta, perché mio fratello è già qui. Penso che l’Italia sia un bel posto in cui vivere, sono una persona a cui piace scoprire diverse culture: non solo giocare in differenti campionati di calcio, ma apprendere culture differenti. Per questo sono molto felice di essere qua».