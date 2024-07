LUTTO nel calcio femminile, è MORTO l’allenatore della Ternana Fabio Melillo: l’OMAGGIO della FIGC

La terribile notizia della scomparsa di Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women. Tutti i dettagli in merito

E’ scomparso Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women. Di seguito l’annuncio del club e l’omaggio della FIGC.

COMUNICATO TERNANA – «Il presidente Nicola Guida e la Ternana Calcio, in tutte le sue componenti, partecipano commossi al dolore per la scomparsa di Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women. Alla famiglia ed alla Ternana Women tutta la nostre più sentite condoglianze per la perdita di un uomo perbene, prima ancora che un ottimo professionista».

OMAGGIO FIGC – «La FIGC, la Divisione Serie B Femminile e tutto il calcio italiano piangono la scomparsa di Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women. Nonostante la malattia ne avesse da tempo limitato l’attività, Melillo – che prima di approdare al club umbro, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A, era stato artefice di tre scudetti Primavera sulla panchina della Res Roma e altrettanti su quella della Roma – ha continuato a seguire da vicino la sua squadra, con la passione e la tenacia che lo aveva da sempre contraddistinto. Negli anni, Melillo ha coltivato in campo il talento di numerose calciatrici, alcune delle quali arrivate anche a vestire la maglia della Nazionale, e strette in questo momento attorno al dolore della famiglia».