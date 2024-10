Lutto nel mondo del calcio: morto Alexis Lescaille collassato in campo per la rottura di un aneurisma

Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexis Lescaille, giocatore del La Châtaigneraie collassato in campo per la rottura di un aneurisma

Lutto nel mondo del calcio francese: tutti sotto shock per la scomparsa di Alexis Lescaille, 34enne giocatore del La Châtaigneraie. Qualche giorno fa allo stadio Bétard, Lescaille aveva giocato una partita contro le riserve dell’Angers: al minuti 72 di gioco è crollato a terra privo di sensi dopo aver calciato una punizione nella sua propria campo. Prontamente soccorso, il giocatore è stato trasportato all’ospedale di La Roche-sur-Yon dove gli è stata diagnosticato un aneurisma. E’ stato poi sottoposto ad una operazione d’urgenza, avvenuta domenica in un altro ospedale di Nantes, attrezzato per l’intervento ma non ce l’ha fatta. Alexis, di soli 34 anni, lascia la moglie Pauline e la figlia Cléophée.

Secondo quanto riportato da Ouest-France questo è il terzo decesso in quattro mesi all’interno del club che milita in quinta divisione. Il presidente Alain Brillouet ha commentato: «Sono presidente da più di 30 anni, non ho mai vissuto un anno così buio… È drammatico».