Luvumbo Cagliari: «Siamo partiti piano, ma ora si vedono i progressi; ho segnato poco, ma questo non significa che stia facendo male»

Le parole di Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari: «Le nostre ultime uscite hanno dimostrato la nostra crescita: crediamo nella salvezza»

Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, ha parlato della stagione dei sardi in una intervista a Sportsboom. Di seguito le sue parole.

CAGLIARI – «Credo che sia troppo presto per discutere di retrocessione, dato che ci sono ancora molte partite da giocare. Il Cagliari si trova in questa posizione a causa di un inizio di stagione lento, ma i nostri recenti risultati dimostrano che stiamo facendo progressi. Abbiamo lavorato molto duramente dall’inizio della stagione e continueremo fino a raggiungere il nostro obiettivo».

MONZA E MILAN – «I nostri recenti risultati dimostrano quanto siamo migliorati come squadra. Contro ogni pronostico, abbiamo vinto a Monza e abbiamo ottenuto un altro buon risultato contro il Milan. Siamo contenti di questi risultati, ma rimaniamo concentrati perché puntiamo a ottenere più buone prestazioni nelle prossime partite. La Serie A è il nostro posto e la retrocessione non è un’opzione».

POCHI GOL SEGNATI – «Il calcio è così, non segnare non significa che non sto giocando bene. Ogni attaccante vuole segnare, ma quando non succede, continuo a lavorare sodo. Sto facendo tutto il possibile per mantenere il mio posto in squadra e posso assicurarvi che i gol arriveranno presto. Non c’è alcun problema con me, è solo una fase che tutti i calciatori attraversano. Sono felice qui e ho compagni di squadra fantastici».

DAVIDE NICOLA – «Il mio allenatore è stato di grande supporto e sono grato per la sua fiducia. Spero solo di ripagare la sua fiducia in me. Non sono preoccupato, perché so dov’è il fondo della rete. Se arriva un’occasione, la prenderò. Tuttavia, la cosa più importante è che la mia squadra vinca, e questo mi renderà ancora più felice».