Maccarone: «Juve, inutile parlare di scudetto. L’obiettivo è un altro»

In esclusiva per Juventusnews24, Massimo Maccarone ha parlato delle possibilità della Juve di tornare a vincere lo scudetto

DICHIARAZIONI – «Penso sia ormai impensabile parlare di Scudetto per la Juve, o perlomeno quasi impossibile. Poi nel calcio non si sa mai e fino all’ultimo non è mai detta l’ultima parola. Credo però che quest’anno la Juve debba imporsi come obiettivo principale quello di arrivare tra le prime quattro e giocarsela fin dove le è possibile in Champions League. Hanno fatto un buonissimo girone e devono spingere lì. Rimontare in campionato con tutto questo distacco mi sembra molto difficile».

