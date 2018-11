Sono molti i club italiani interessati a Machin e ora all’asta si aggiunge il Milan pentito di averlo scartato

José Machin per ora resta al Pescara ma le probabilità di un trasferimento nell’estate 2019 sono altissime. Sono infatti molti i club – italiani e non solo – interessati al calciatore. Società come Spal, Samp, Genoa e Udinese hanno mostrato il loro interesse da mesi ma la destinazione di Machin potrebbe essere un club di prima fascia. Le due grandi squadre di Milano si sono dimostrate parecchio interessate al calciatore. L’Inter tiene d’occhio il giovane centrocampista già da tempo e ora sembrerebbe che anche il Milan voglia scommettere sul Machin. Il centrocampista fu scartato dalla società rossonera all’età di 15 anni ma ora le cose sono cambiate e il club sembra convinto a investire. Il presidente del Pescara terrà comunque da conto tutte le offerte partendo probabilmente da quelle dell’Inter e della Roma.