Sassuolo, Magnanelli. «Dionisi ha fatto delle cose intelligenti» – VIDEO

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, parla dell’inizio del nuovo corso con Alessio Dionisi in panchina – VIDEO

(da Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Francesco Magnanelli ha parlato dell’inizio del nuovo corso del Sassuolo con Dionisi in panchina.

SASSUOLO – «Sono molto contento di essere ancora qua per un nuovo inizio del Sassuolo. Come quando è andato via Di Francesco, al termine di un ciclo importante, è normale avere dei dubbi ma i presupposti per fare bene ci sono».

DIONISI – «Mi è piaciuto molto. Inizialmente ha osservato e questo è sintomo di intelligenza. Sicuramente vuole cercare di continuare sulla falsariga della squadra della precedente gestione. Piano piano ci sta comunque mettendo del suo. Adesso sta a noi trovare gli equilibri giusti per arrivare ai risultati».