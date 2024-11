Young Boys Atalanta, Magnin: «Affrontiamo una squadra straordinaria. Punto a recuperare questi giocatori»

Young Boys Atalanta, Joel Magnin, tecnico degli svizzeri, ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Benito e Pfeiffer si sono allenati con noi, deciderò nelle prossime ore. Abbiamo le idee chiare su chi schierare contro l’Atalanta, ci sono anche degli infortunati ancora non a disposizione o calciatori non disponibili in Champions che non potrò schierare. Inter e Atalanta sono due squadre straordinarie, l’Atalanta è seconda e l’Inter è terza. Giocano in un modo fantastico, segnano tanto e affrontiamo la squadra che ha appena vinto l’Europa League. Sarà un avversario molto forte con giocatori validi. Per me la situazione è molto chiara, sarà importante essere coraggiosi e non nasconderci. Contro l’Inter l’abbiamo visto, tutto è ancora possibile in questa Champions. Il sintetico sarà un piccolo vantaggio per noi, vogliamo sfruttarlo. Contro l’Inter abbiamo provato a farlo, poi le squadre dopo venti o trenta minuti si adattano e il livello si adegua, nel corso della gara. Davanti al nostro pubblico però daremo il massimo. Vogliamo cogliere questa occasione e vincere. E’ importante poter fare diverse scelte di formazione e cambiare i calciatori, per averli freschi».