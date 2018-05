L’Inter cerca nuovi esterni d’attacco. Il club nerazzurro sogna Mahrez. Nel mirino ci sono anche Politano, Marlos e Thauvin

Luciano Spalletti vuole due nuovi esterni d’attacco. L’Inter deve prima iscrivere a bilancio 40 milioni in plusvalenze, poi potrà concludere nuovi acquisti (i nerazzurri hanno già chiuso per de Vrij e Asamoah a parametro zero e per Lautaro Martinez). Secondo Tuttosport, Spalletti ha chiesto volti nuovi in attacco, in vista anche del ritorno in Champions League. Il sogno rimane Mahrez del Leicester ma sul giocatore algerino c’è il Manchester City, disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro, cifre in questo momento impensabili per tanti club italiani.

I nerazzurri valutano anche Thauvin, rigenerato da Rudi Garcia a Marsiglia: il giocatore ha una valutazione altissima ma è infelice a causa della mancata qualificazione in Champions League dei suoi e potrebbe chiedere la cessione («Sono contento a Marsiglia, ma non escludo nulla perché mi dà fastidio non giocare in Champions League» ha detto). L’Inter batte anche una doppia pista italiana: Verdi del Bologna è un obiettivo così come Matteo Politano del Sassuolo. Prende quota Marlos Romero Bonfim, autore di 22 gol con lo Shakhtar Donetsk. Piace anche Nicolas Gonzalez dell’Argentinos Juniors, 20enne, in attesa del passaporto italiano.