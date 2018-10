L’Inter e il Tottenham sono pronte a sfidarsi per Malcom. Il brasiliano a gennaio andrà via da Barcellona

Ricordate Malcom? Il giocatore brasiliano classe ’97 in estate è stato al centro di un caso: il giocatore era atteso a Roma per le visite mediche ma non salirà mai sull’aereo direzione Capitale italiana. Il laterale offensivo prenderà un aereo direzione Barcellona e firmerà con i blaugrana. L’avventura al Barça però non sta andando nel migliore dei modi. Solo 25 minuti giocati sin qui dall’ex Bordeaux. L’Inter, altro club che in estate aveva mostrato interesse nei confronti del giocatore, potrebbe tornare all’assalto del brasiliano a gennaio.

«Lui non ha ancora avuto la possibilità di mettere insieme quei minuti ma sono sicuro che dimostrerà la qualità che ha quando ciò accadrà. Ovviamente Malcom non è felice, ma è motivato e concentrato e aspetta un’opportunità» ha detto il suo agente nelle ultime ore. Lopetegui non lo vede e se le cose non dovessero migliorare, a gennaio potrebbe arrivare la cessione. Secondo Sport, l’Inter continua a seguire il giocatore ed è pronta ad inserirsi. Sulle tracce del laterale offensivo del Barça però c’è anche il Tottenham. Pronto dunque un duello Inter-Tottenham per strappare Malcom al Barcellona.