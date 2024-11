Maldini Atalanta, pressing dei nerazzurri per il trequartista del Monza. La situazione

Maldini Atalanta, pressing dei nerazzurri per il trequartista del Monza. Ad oggi Dea in pole position sulla concorrenza

L’Atalanta non ha mai tralasciato Daniel Maldini, anzi, escludendo il ritorno alla carica per Raspadori del Napoli, i nerazzurri vedono il trequartista del Monza come un giocatore su cui si può puntare per il mercato di gennaio.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta è in pole position per Daniel Maldini: ad oggi la concorrenza (Milan e Inter su tutti) si limita ad una semplice osservazione. Forte pressing dei nerazzurri per riuscire ad intavolare la trattativa a gennaio nella maniera migliore