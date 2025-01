Maldini Atalanta, è fatta per il nuovo attaccante nerazzurro. Cifre e dettagli sull’affare

Maldini Atalanta, è fatta per l’arrivo del nuovo attaccante nerazzurro. Cifre e dettagli dopo la fumata bianca con il Monza

L’Atalanta piazza il suo primo colpo di calciomercato: è stato chiuso a tempo di record Daniel Maldini. Dopo il pressing degli ultimi giorni dei bergamaschi, è arrivata la fatidica fumata bianca tappando un buco importante in attacco.

Il prezzo dell’operazione? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di CalcioNews24, la Dea ha chiuso per 15 milioni di euro (3 in meno rispetto al tetto che la Dea si era posta per il ragazzo). Ora visite mediche e firma.