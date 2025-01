Maldini Atalanta, offerta nerazzurra in arrivo? Spuntano le prime cifre per l’attaccante del Monza. Le novità

Maldini Atalanta, continui contatti tra il Monza e i nerazzurri per acquistare il ragazzo. Prima bozza di offerta della Dea con il tempo che stringe

Per Maldini l’Atalanta c’è ed è intenzionata a fare sul serio, e dopo aver presentato una prima bozza per Raspadori, dall’altra arriva anche una proposta per l’ex Milan.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, ci sono continui contatti tra Atalanta e Monza per Maldini: i nerazzurri sono disposti ad arrivare massimo a 18 milioni di euro (considerando che i nerazzurri cercheranno di abbassare la cifra). Doppia trattativa tra lui e Raspadori per riuscire ad acquistare almeno un attaccante