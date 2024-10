Alberto Malesani: «Conosco Baroni e il suo calcio, ero certo che alla Lazio avrebbe fatto bene. Mi piace il suo calcio offensivo, ma non paragonatelo a me. Ecco perché solo ora è in una big…»

Le parole di Alberto Malesani su Marco Baroni, tecnico della Lazio che era stato il suo vice sulla panchina dell’Hellas Verona

Marco Baroni è l’uomo del momento, visto la grande condizione della Lazio che è pari a Juventus e Udinese in classifica e ha all’attivo anche due sonanti vittorie in Europa League. A raccontarlo su La Gazzetta dello Sport è Alberto Malesani, che oltre vent’anni fa lo ha avuto come vice allenatore al Verona.

ERA CERTO CHE ALLA LAZIO AVREBBE FATTO BENE – «Lo dicevo perché conosco Marco, la sua intelligenza, le sue capacità. Quello che sta facendo a Roma non è assolutamente una sorpresa per me».

UN CALCIO OFFENSIVO COME IL SUO – «Mi fa piacere che giochi così, ma fare accostamenti sarebbe riduttivo per Marco. Ogni allenatore ha le sue peculiarità, possono esserci similitudini, ma poi ognuno ha il suo percorso».

PERCHE’ SOLO ORA É ARRIVATO IN UNA BIG – «Le grandi società puntano su chi ha già vinto. Ma se un tecnico è bravo lo è in tutte le categorie. Prima di prenderli, i club dovrebbero seguire attentamente gli allenatori come fanno con i giocatori. Se lo avessero fatto Baroni sarebbe arrivato prima in una big».

IL CALCIO DI BARONI – «Fa un calcio propositivo, bello da vedere e produttivo. Un’altra sua grande dote è quella di aggiornarsi continuamente, non lascia nulla al caso. Ha uno staff composto da persone preparate».

GLI DA’ CONSIGLI – «Ma no, non ne ha bisogno. Ogni tanto ci sentiamo, è vero. Ma purtroppo molto meno dell’anno scorso, quando era a Verona (dove Malesani vive, ndr)».