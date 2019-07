Malinovskyi è un nuovo giocatore dell’Atalanta: il comunicato ufficiale

Malinoskyi è un nuovo giocatore dell’Atalanta: il comunicato ufficiale della società nerazzurra

Ufficiale, Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Grande colpo in entrata per la squadra di Gasperini. Ecco il comunicato ufficiale della società per il nuovo acquisto:

«Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genk il calciatore Ruslan Malinovskyi. Nato a Zhytomyr il 4 maggio 1993, Ruslan è un centrocampista completo: qualità, duttilità, corsa, ultimo passaggio e un tiro mancino forte, preciso e spesso letale. BENVENUTO RUSLAN!»