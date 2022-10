Malinovskyi, futuro lontano da Bergamo. Le squadre interessate al trequartista dell’Atalanta

Il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi è sempre più vicino alla cessione. Premier League fortemente interessata

Ieri contro l’Empoli ha deluso notevolmente le aspettative, confermando che ormai il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi sia arrivato praticamente al capolinea a Bergamo.

Dall’Inghilterra, precisamente la BBC, sottolinea che l’ucraino abbia mercato in Premier League, e attualmente risulta che su di lui ci siano ancora Tottenham e Marsiglia. Non resta che aspettare il mercato invernale per capire quale sarà il futuro di Malinovskyi.