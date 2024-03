Malinovskyi, da fuoriclasse a oggetto misterioso con il Genoa

Malinovskyi e quel calo avuto con il Genoa: poco utilizzato e diventato a tutti gli effetti un vero e proprio oggetto misterioso

Da giocatore che doveva esser il prescelto per risollevare il Genoa a vero e proprio oggetto misterioso. Ruslan Malinovskyi ad oggi si sta dimostrando un trequartista utilizzato poco e al tempo stesso mai decisivo.

Come riportato da calciomercato.com, nelle ultime tre partite ha giocato un totale di 27 minuti: 15 contro il Napoli, appena 12 contro l’Udinese e non entrato contro l’Inter. Una riflessione che potrebbe essere fatale per il suo futuro.