Malore Bove, il dg Ferrari rassicura: «Sta recuperando. E' andato a finire in quel reparto. Su Fiorentina Empoli...»

Malore Bove, il dg Ferrari della Fiorentina ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul giocatore viola e le sue condizioni

Ai microfoni di Mediaset, il dg della Fiorentina ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulle condizioni di Bove dopo il malore di domenica.

LE PAROLE – «Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po’ di pazienza e un po’ di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo. E’ in un reparto chiamato Utic, sotto rispetto a quella che è la terapia intensiva. Fiorentina Empoli? Partita per noi molto importante, abbiamo una spinta in più e la vogliamo portare a casa perché per noi questa competizione è molto significativa»