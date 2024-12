Malore Bove, parla l’agente: «Grazie a tutti per il supporto! Andiamo avanti più forti di prima»

Malore Bove, l’agente del calciatore della Fiorentina ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza al centrocampista viola

Diego Tavano agente del calciatore della Fiorentina Bove, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo tutta la vicinanza del calcio italiano dopo il malore del suo assistito. Il messaggio su Instagram.

LE PAROLE – «Grazie Firenze, ti abbiamo scelto pensando che fossi proprio così, con valori assoluti, di sensibilità vera, tangibile. Grazie Roma, che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi suda in quel modo la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere, così tanto affetto da parte del mondo del calcio e non solo. Grazie ad Emilio Butragueno che in nome e per conto del Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima».