La mamma di Ronaldo ha pubblicato su Facebook una foto dove incita l’attaccante della Juventus, impegnato nella gara contro lo United

All’Allianz Stadium sta andando in scena la sfida tra Juventus e Manchester United, sfida che in caso di vittoria da parte della Juve, porterebbe i bianconeri agli ottavi. E questa sera è una gara speciale soprattutto per un calciatore: Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus torna ad affrontare la sua ex squadra, il Manchester United, club nel quale è esploso nel 2003.

Bei ricordi anche per sua madre, Dolores Aveiro, che ha postato sui social un’immagine del figlio con la maglia dei Red Devils. Ecco le parole della madre: «Nonostante mantenga sempre nel mio cuore un affetto speciale per il Manchester United, auguro buona fortuna alla Juventus».