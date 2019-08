L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha commentato la vittoria ai rigori del Community Shield contro il Liverpool

Nel corso della conferenza stampa post gara del Community Shield, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha commentato la vittoria ai calci di rigore contro il Liverpool. Ecco le sue parole: «È stata una finale incredibile, nessuna delle due squadre poteva dominare per novanta minuti. Abbiamo avuto momenti molto positivi, nell’ultimo quarto d’ora eravamo esausti e il Liverpool ha avuto le occasioni per vincerla. È stato un ottimo test per entrambe. È positivo per i giocatori realizzare cosa li attende questa stagione. A questi livelli la differenza è minima: un punto, un rigore. Abbiamo portato a casa il primo trofeo della stagione. Nella ripresa abbiamo giocato più sui lanci lunghi e non arrivavamo mai per primi sulle seconde palle».

Secondo poi il giornalista Joe Prince-Wright della NBC Sports, Guardiola ha poi commentato l’infortunio di Sanè: «La prima impressione non è stata buona. Aspetteremo quello che dice il dottore, ma penso che starà bene».