Manchester City, Guardiola: «De Bruyne sta combattendo e si sta allenando più che mai. Sulla squadra dico questo»

Manchester City, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Feyenoord

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per la gara di Champions League contro il Feyenoord. Il periodo negativo dei Citizens ha portato il tecnico a soffermarsi in partiolare su Kevin De Bruyne, utilizzato con il contagocce dopo i numerosi infortuni. Ecco le parole riprese da Sportface:

SU DE BRUYNE – «Kevin sta combattendo e si sta allenando più che mai. Non ha più 25 anni, ora ha una certa età. La scorsa stagione era fuori cinque mesi; l’ultima partita, prima degli Spurs, è venuto da me e mi ha detto che era il primo giorno in cui non sentiva niente da mesi. KDB è unico e se sta bene può dare una grande spinta alla squadra»

SULLA SQUADRA – «Non è un fattore determinante nelle ultime sconfitte: tutto dipende dalla prestazione. Ci sono giocatori che hanno più di 30 anni e che hanno prestazioni incredibili, mentre ci sono giocatori di 23 anni che non giocano bene. Non otteniamo risultati a causa dell’età dei giocatori, qualche mese fa abbiamo vinto e avevano la stessa età. Adesso la cosa più importante non è la tattica, ma dimostrare la voglia, vincere la partita e tutto andrà meglio».