Manchester City, Guardiola: «Se domani perdiamo col Leicester non saremo campioni»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester.

PAROLE – «Giocheremo tante gare fino alla fine e questo ci aiuta. Tutti sanno che se perdiamo queste partite non vinceremo il titolo, ecco perché le nostre ambizioni e attenzioni sono più alte. Domani è lo stesso, se perdiamo col Leicester non saremo campioni. Se vinciamo, possiamo essere ancora in corsa anche se non dobbiamo dimenticare che siamo a 6 punti dall’Arsenal, una squadra che ha perso pochi punti durante la stagione e gioca una partita a settimana con molto tempo per recuperare. Il nostro problema è che l’Arsenal è stato fantastico finora».