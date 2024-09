Manchester City Inter, Inzaghi PIZZICATO dalle telecamere: ecco il suo GESTO nel pre match!

Manchester City Inter, Simone Inzaghi PIZZICATO dalle telecamere: ecco il suo GESTO nel pre match di Champions League

La tensione per Simone Inzaghi è palpabile a pochi istanti da Manchester City Inter. Il tecnico nerazzurro evidentemente sa quanto è importante questa partita per la sua squadra e non vuole fallire in alcun modo. Pensare, che le telecamere di Prime Video hanno pizzicato il tecnico – come spiegato dall’emittente proprio prima della sfida di Champions League – scrutare attentamente il riscaldamento dei propri rivali.

L’allenatore ha infatti studiato con attenzione le movenze degli uomini di Pep Guardiola nella propria metà campo. Una cosa che, sottolineiamo, non è in alcun modo fra le abitudini dello stratega che siede sulla partita dell’Inter.