City, dopo Haaland si pensa ad un centrocampista: l’idea è Pogba

Il City dopo Haaland vuole un centrocampista: l’idea è quella di Paul Pogba in uscita dallo United, è derby tra sceicchi

Il Manchester City, sta quasi per perfezionare l’arrivo di Haaland e insieme a lui sta pensando ad un centrocampista.

L’idea è quella di scippare Paul Pogba allo United, squadra con cui non rinnoverà il contratto. L’occasione a zero è ghiotta, ma per ora è stato solo un parlare interno del club, nulla di concreto. Sulle tracce del francese c’è anche il Psg, con il quale potrebbe scattare un derby tra sceicchi. Lo scrive Fabrizio Romano.