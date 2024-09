Manchester City, inizia il processo: 115 CAPI D’ACCUSA, ecco COSA RISCHIA il club inglese: sospensione, espulsione e NON SOLO

Inizia oggi il processo ai danni del Manchester City per violazione delle regole del fair play finanziario della Premier League: ecco cosa rischia

Inizia oggi in Inghilterra il processo contro il Manchester City per le accuse di violazioni delle norme finanziarie della Premier League, con 115 capi di accusa. Il processo durerà 10 settimane al termine delle quali il verdetto sarà dato ad inizio 2025, tra gennaio e febbraio. Le parti in causa potranno presentare ricorso ad un collegio di appello e, successivamente, all’arbitrato, ma senza potersi rivolgere al TAS, che quattro anni accolse il ricorso dei Citizens e di annullare l’esclusione per due anni dalle competizioni europee.

Come riportato dal Guardian, in caso di colpevolezza del club, la W.51 dell’handbook della Premier League, in particolare il comma 7 danno alla commissione un grande potere di imporre un vasto insieme di sanzioni, tra le quali: multe, penalizzazione, sospensioni e persino espulsioni dalla competizione. Le sanzioni potrebbero essere anche combinate tra loro ed essere retroattive, andando a colpire anche i trofei vinti nelle ultime stagioni.