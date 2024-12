Manchester City, chiuso il processo per le violazioni del FPF: la sentenza nei prossimi mesi

Manchester City, si è chiuso il processo per oltre 100 violazioni del Fair Play Finanziario della Premier League, tra qualche mese la sentenza

Si è chiuso oggi, come riportato da Calcio & Finanza il processo che vede il Manchester City accusato di aver violato 115 volte il fair play finanziario della Premier League. Nei prossimi mesi arriverà la sentenza. Si rischia da una pesante multa, fino a penalizzazioni e addirittura la retrocessione.

Iniziato lo scorso 16 settembre, la sentenza non sarà sicuramente l’ultimo step, visto che entrambe le parti avranno modo di impugnare la sentenza in appello. La società inglese è accusata di non aver riportato informazioni finanziarie accurate per nove stagioni, dal 2009/10 al 2017/18, e di non aver fornito tutti i dettagli relativi al compenso dell’ex allenatore Roberto Mancini tra il 2009/10 e il 2012/13.