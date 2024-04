Manchester City Real Madrid LIVE: cronaca Champions League

All’Etihad Stadium, il match di Champions League 2023/2024 tra Manchester City e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Manchester City e Real Madrid si affrontano nel match valido per la Champions League.

Manchester City Real Madrid LIVE: sintesi e moviola

65 Lunghe fasi di giro palla del City, costantemente avanti senza riuscire a passare tra le maglie del Real

60 AMMONITO Gvardiol. Fallo su Bellingham che stava ripartendo

58 AMMONITO Grealish che così restituisce il fallo del primo tempo da Carvajal: un giallo per parte

57 Akanji raccoglie l’ennesima respinta, tentativo infelice, altissimo

52 Ennesima respinta di Lunin, Foden conclude d’istinto ma non dà forza e il portiere blocca

50 Nacho salva su Haaland, palla che supera anche Lunin, il difensore del Real mette in corner prima che la sfera vada in porta

49 Spunto di Rodrygo ma tiro dalla distanza molto alto

46 Il City guadagna subito un corner. Battuto, respinta di Lunin, Grealish al volo e il portiere risponde con i guantoni

INIZIO SECONDO TEMPO

45 Foden di sinistro da lontano ma conclusione alta

43 Lunghissima azione del City fino al cross di Foden, Carvajal legge il pericolo e mette in corner. Lunin sventa un angolo pericoloso mettendo ancora fuori

37 AMMONITO Carvajal non fa andare via Grealish ma il prezzo è un giallo pesante: il difensore del Real era in diffida

35 Grealish pericoloso con incursione sulla sinistra, Rudiger va a chiudere in corner

32 Ancora De Bruyne da fuori, stavolta la conclusione è alta sopra la traversa

31 Grealish in area, tiro deviato in corner da Carvajal

29 Ripartenza Vinicius, invito per Valverde che non riesce però ad arrivare al tiro

26 OCCASIONE CITY: gran tiro De Bruyne dal limite dell’area, Lunin in tuffo si oppone con successo

23 Ederson costretto a uscire di piede fuori area su Carvajal, insolitamente l’uomo più avanzato del Real

21 Forte pressione del Manchester, tanti gli scambi a ridosso dell’area avversaria

18 TRAVERSA DEL CITY colpita di testa da Haaland dopo che Lunin salva su De Bruyne. Bernardo Silva non riesce a ribattere in rete

16 Haaland va su di testa ma non inquadra la porta su un perfetto cross di Bernardo Silva

14 Lunin di pugno da cross insidioso. Il City sta reagendo

11 REAL IN VANTAGGIO: 0-1: grande stop di Bellingham, palla a Vinicius sulla destra, cross per Rodrygo: primo tiro parato da Ederson, tap-in vincente

10 Buona manovra del Real, partecipano tutti fino al tiro di Camavinga, blocca Ederson senza problemi

07 De Bruyne liberato in area, cross troppo su Lunin che blocca

06 Duro intervento di Valverde su Gvardiol, Orsato interviene

04 – Primi minuti di studio

00 – Haaland chiede un fallo dopo pochi secondi, Orsato non lo concede

INIZIO PRIMO TEMPO

Prepartita su Amazon Video, per Cannavaro sarà una partita spettacolare per la grande quantità di duelli che ci saranno

Si riparte dal 3-3 dell’andata, non ci saranno calcoli

Coreografia dei padroni di casa “I Love This City“: tutti cantano “Hey Jude” (ovviamente per i Beatles, non per Bellingham, grande avversario di stasera)

Entrambe le squadre sono in testa ai rispettivi campionati e arrivano da una vittoria nel weekend. Arbitra l’italiano Orsato