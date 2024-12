Manchester, l’incubo di City e United: un anno fuori dall’Europa!

Le ultime sulla situazione del Manchester City e del Manchester United dopo la pessima prima parte di stagione in Premier League

La Premier League, come da tradizione, non si ferma durante le feste natalizie e per la città di Manchester l’incubo sembra proprio non finire. Anche il boxing day ha regalato pessime notizie, con il City sbeffeggiato letteralmente dal portiere Pickford dell’Everton, che ha così’ neutralizzato il rigore di Haaland e ha imposto il pari e lo United alla quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, stavolta sul campo dei Wolves.

In questo momento, ed è un’autentica notizia, la città sparirebbe dalla prossima Europa, neanche la Conference riuscirebbero a raggiungere. Guardiola è settimo, Amorim (già pentito di avere lasciato il Portogallo?) è addirittura quattordicesimo. Prossimi impegni: per il City la trasferta a Leicester, terzultima in classifica, i 3 punti sono semplicemente obbligatori; lo United ospita il Newcastle, è l’occasione per avvicinare chi viaggia più spedito (Tonali e compagni arrivano da 3 vittorie di fila). Se non andrà bene, sarà difficile alzare i calici sorridenti la notte di San Silvestro.