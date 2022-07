Manchester City, Zinchenko saluta: «Questo club ha cambiato la mia vita»

Oleksandr Zinchenko saluta il Manchester City: le dichiarazioni dell’esterno ucraino, pronto a passare all’Arsenal

Ai canali ufficiali del Manchester City, Oleksandr Zinchenko ha salutato il club prima del suo trasferimento all’Arsenal.

LE PAROLE – «Il Manchester City ha cambiato la mia vita e gli sarò sempre grato per l’opportunità che mi ha dato. Aver vinto 10 trofei è incredibile, sono immensamente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme. Giocare al fianco di giocatori di livello mondiale e lavorare con Pep Guardiola è stato un privilegio assoluto. Ringrazio tutti i tifosi del City per il supporto che mi hanno dato e auguro al club il meglio per il futuro».