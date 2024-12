Manchester United, Amorim: «Io al City? Dico questo»

L’attuale allenatore dei Red Devils ha risposto alle voci che lo hanno associato alla panchina del City

Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby cittadino contro il Manchester City. Il tecnico ex Sporting ha parlato se il City era tra le squadre che lo avevano cercato.

CITY – «Mai. Era la mia unica opzione lo United. Quando il Manchester United mi ha parlato, non ho avuto dubbi. Avevo già in mente che poteva essere una possibilità. Non c’era nulla tra Hugo Viana e il Manchester City»

DIFFICOLTÀ CITY – «Le grandi squadre possono reagire in qualsiasi momento. Loro sono in una posizione migliore rispetto a noi in termini di comprensione del gioco, di modo di giocare e di fiducia. Anche in questi momenti, abbiamo molto su cui concentrarci nella nostra squadra. Naturalmente abbiamo una strategia per cercare di vincere la partita, visto quello che hanno da mostrare, ma siamo solo concentrati sulla nostra squadra»

BIG MATCH – «Sono molto concentrato sui dettagli, voglio migliorare la squadra e per questo non posso trattare la partita come un normale derby. Dovrebbe essere una partita tra due squadre che lottano per il titolo, ma al momento non è così. Quindi è solo un’altra partita con un ottimo avversario. Entrambe le squadre sono in difficoltà. In futuro spero di poter vivere il vero derby»