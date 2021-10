Conte Manchester United: l’ex tecnico di Juventus e Inter potrebbe tornare in Premier League per sostituire Solskjaer

Antonio Conte potrebbe tornare in Premier League per raccogliere l’eredità di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico dei Red Devils sarebbe vicino all’esonero dopo il 5-0 rimediato in campionato contro il Liverpool.