Manchester United, Ronaldo: «Il club va RICOSTRUITO da capo»

Cristiano Ronaldo, ex attaccante del Manchester United, ha parlato proprio del futuro dei Red Devils

Parole importanti di un pezzo di storia della storia recente del Manchester United. Cristiano Ronaldo è intervenuto al podcast Rio Ferdinand Presents per parlare dei Red Devils.

RIFONDAZIONE – « Secondo me il Manchester United dovrebbe ricostruire tutto da capo. Il club ha bisogno di tempo per rifondarsi, ma resta una della società più prestigiose al mondo. Bisogna cambiare e devono capirlo. Se lo capiranno il futuro sarà molto promettente. La squadra non dipende solo dai giocatori e dai talenti, ma bisogna ripartire dal basso, altrimenti competere con le squadre più forti sarà difficile»