Manchester United, non solo Antony: preso anche il vice De Gea

Il Manchester United dopo Antony chiude per un altro colpo, i Red Devils hanno trovato l’accordo col Newcastle per il vice De Gea.

Visite mediche anche per il portiere Dubravka. Operazione chiusa in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalle presenze in stagione dell’estremo difensore.