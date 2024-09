Manchester United, Ferdinand DIFENDE Casemiro: «Carragher gli mancano di rispetto!»

Le parole di Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, sulle critiche ricevute da Casemiro

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato sul suo canale Youtube FIVE delle critiche ricevute da Casemiro.

PAROLE – «Ho sentito Jamie Carragher dire: ‘Lascia il calcio prima che il calcio lasci te’. Penso solo che sia estremamente irrispettoso, soprattutto considerando quello che ha vinto in carriera Casemiro. Per un paio di errori in una partita non si può dire una cosa del genere, anche perché prima aveva fatto bene. Se guardi alle due partite prima del Liverpool, forse è stato il miglior giocatore del Manchester United. Penso che sia più facile dire che se n’è andato, che ha finito, che è troppo vecchio. Invece non è così. Gli viene chiesto di fare molte cose, come giocare palloni da 30 metri o dettare il ritmo del gioco. Sono cose per le quali il Manchester United non lo avrebbe mai ingaggiato, non gli è mai stato chiesto di farlo al Real Madrid, per cui a sbagliare è ten Hag e non lo stesso Casemiro».