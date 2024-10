Manchester United, se nella crisi l'unica sicurezza è Onana...

Nel momento negativo del Manchester Unite di di ten Hag, sempre in bilico sul filo dell’esonero, Onana è una delle poche certezze dei Red Devils

Il Manchester United sta vivendo il suo momento peggiore dell’era ten Hag è uno dei peggiori in generale dall’addio di Sir Alex Ferguson. I Red Devils non vincono da quasi un mese: l’ultimo successo in Premier il 14 settembre con il Southampton, in Coppa di Lega contro il Burnley – terza divisione – tre giorni dopo e in Europa League non ha ancora vinto. In tutto questo, una delle poche cose positive di questa stagione è l’avvio di Onana.

Il portiere ex Inter, più volte criticato la scorsa stagione per i numerosi errori, sembra essersi acclimatato alla Premier League: con quattro clean sheet è il portiere che ne ha conquistati di più nel campionato inglese.